19-Jähriger in Graz durch Bauchstich getötet

Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Graz durch einen Bauchstich getötet worden. Wie Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf APA-Anfrage sagte, sei der Mann schwer verletzt aufgefunden worden und kurze Zeit später gestorben. Wo sich der Tatort befindet, ob auf offener Straße oder in einer Wohnung, war vorerst unklar: „Die Ermittlungen laufen, die Lage ist derzeit sehr unübersichtlich“, erklärte Bacher am Vormittag.

Auch über den Hergang und den Täter gab es vorerst keine Informationen.