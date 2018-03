19 Tote bei Luftangriffen in Ost-Ghouta

Bei Luftangriffen auf das syrische Rebellengebiet Ost-Ghouta sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 19 Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 40 Menschen seien unter anderem in dem Ort Samalka verletzt worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Auch syrische Oppositionsmedien berichteten über die Angriffe und zahlreiche Opfer.

Das von der Regierung belagerte Gebiet Ost-Ghouta erlebt seit Wochen die schwerste Angriffswelle seit Beginn des Bürgerkriegs vor mehr als sieben Jahren. Den Menschenrechtsbeobachtern zufolge starben seit Mitte Februar mehr als 1500 Zivilisten.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) erklärte, die humanitäre Lage in Ost-Ghouta werde täglich schlimmer. Die Menschen seien fast vollständig von medizinischer Hilfe abgeschnitten. Gelagertes medizinisches Material befinde sich in Gebiet, das nun von der syrischen Regierung kontrolliert werde. Die Regierungstruppen haben mittlerweile mehr als 80 Prozent von Ost-Ghouta eingenommen.

Nach Angaben von oppositionsnahen Beobachtern haben bereits zahlreiche Zivilisten Ost-Ghouta den Rücken gekehrt. 1.500 Menschen hätten die Stadt Duma alleine am Donnerstag in der Früh verlassen, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Am Vorabend seien es sogar 2.000 gewesen. Damit hätten in den vergangenen 24 Stunden mehr als 4.000 Zivilisten Duma verlassen.