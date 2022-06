2.123 neue Coronainfektionen in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Montag mit 2.123 Fällen binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) erneut den Vergleichswert der Vorwoche (1.733 Fälle) überstiegen. Der Wert am Feiertag lag aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.720 Fälle). Vier Personen sind laut den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums mit oder an Corona verstorben.

Mit Montag gab es in Österreich somit 36.126 aktive Fälle, um 59 weniger als Sonntag. 2.178 Personen galten als wieder gesund. Im Krankenhaus lagen 457 Patientinnen und Patienten, um eine Person mehr als am Vortag gemeldet waren. 39 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut – ein Erkrankter weniger als am Sonntag.

Vier Todesfälle gab binnen 24 Stunden, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 3,3. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.674 Tote in Österreich gefordert.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 20.825 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 18.667 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 11,4 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 2,6 Prozent der PCR-Tests positiv).

186 Impfungen wurden am Sonntag verabreicht. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.829.179 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. 5.791.877 Menschen und somit 64,5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Von den 186 Impfungen am Sonntag waren fünf Erststiche.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz war Wien mit 333,6, gefolgt von Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg (250, 200,9 bzw. 197,4). Weiters folgen das Burgenland (176,4), Oberösterreich (160,8), Tirol (156,8), Kärnten (125,4) und die Steiermark (120,4).