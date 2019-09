„Tun, was Oberösterreich gut tut.“ — schon der Titel des OÖVP-Wahlprogramms für den 29. September zeugt vom Selbstbewusstsein des Industriebundeslandes Nr. 1. Und so geht man mit 20 Forderungen aus OÖ an die neue Regierung ins Rennen um Platz eins.

„Oberösterreich soll zum Land der Möglichkeiten werden. Damit wir dieses Ziel erreichen können, brauchen wir eine starke und verlässliche Bundesregierung. Unser Ziel ist es, dass Oberösterreichs zentrale Interessen, die wir im Wahlprogramm gebündelt haben, im Bund gehört und umgesetzt werden. Damit können wir weiterhin tun, was dem Land gut tut“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer, der gestern fünf zentrale Punkte bei der Programm-Präsentation herausgriff:

Faire Behandlung des Bundeslandes Oberösterreich bei Finanzierungsbeteiligungen des Bundes — insbesondere im Bereich Infrastruktur, Kultur, Polizei und Sport.

Absicherung der Pflege und Entlastung der pflegenden Angehörigen — etwa durch eine Pflegeversicherung, die Überarbeitung des Pflegegeldsystems oder einen Bonus für die Pflege zuhause.

Stärkung des ländlichen Raums — vor allem durch Investitionen in den Breitbandausbau und die Landwirtschaft. Dazu gehört auch ein klares Nein zu einer CO2-Steuer zu Lasten der Pendler sowie ein klares Nein zum „mercosur“-Abkommen, um heimische Lebensmittelstandards nicht zu verwässern.

Schutz des Klimas und Fokus auf heimische Produkte — u. a. durch Verankerung des Umweltschutzes als Teilaspekt der Wirtschaftsstrategie des Bundes und Fokus auf erneuerbare Energien.

Maßnahmen zur Arbeitskräftesicherung: Um junge Menschen für eine Lehre zu begeistern, soll ein Stipendiensystem für die Meisterprüfung kommen und die Rot-Weiß-Rot-Karte soll für eine qualifizierte Zuwanderung im Bereich von Mangelberufen überarbeitet werden.

„Wir haben die Schuldenpolitik beendet, die Steuern gesenkt und illegale Migration bekämpft. Dieser Kurs muss fortgesetzt werden. Mit Sebastian Kurz an der Spitze im Bund und Thomas Stelzer als Landeshauptmann in OÖ arbeitet die Neue Volkspartei dafür, dass unser Land nach vorne gebracht wird“, sagte Landesspitzenkandidat ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Die Listenzweite JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm als jüngste Nationlratsabgeordnete pocht darauf, dass „die Jugend ein Recht darauf hat, dass ihre Themen Gehör finden. Für dieses Recht werden wir uns auch mit ganzer Kraft einsetzen“.

Mehrheit gegen Kurz unbedingt verhindern

„Es reicht diesmal nicht aus, nur Erster zu werden. Sebastian Kurz wurde schon einmal von Rot-Blau abgewählt. Eine neue rot-blaue Mehrheit gegen Kurz müssen wir unbedingt verhindern,“ warnt LAbg. OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer davor, sich auf den nach wie vor guten Umfragewerten auszuruhen. Das Wahlergebnis in Oberösterreich entspreche bei Bundeswahlen erfahrungsgemäß dem Österreich-Schnitt — derzeit läge die ÖVP mit 35 Prozent klar voran, dahinter würden Rot und Blau mit jeweils zwischen 20 und 21 Prozent um Platz zwei rittern.

„Wir brauchen einen möglichst großen Abstand zu unseren Mitbewerbern, dann geht sich keine Mehrheit an uns vorbei aus und wir können unsere Inhalte und Forderungen am besten umsetzen“, bekräftigt auch LH Stelzer, dass die Volkspartei dafür stehe, ihre Versprechen auch einzuhalten.