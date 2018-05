20-Jährige bei Überfall in Kärnten schwer verletzt

Eine 20-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Überfall in einem Waldstück in St. Jakob im Rosental nahe Villach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 17.00 Uhr von zwei Tätern angegriffen worden. Eine Großfahndung mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra war am Abend im Laufen.

Laut Polizeisprecher Mario Nemetz wurde die 20-Jährige ins Krankenhaus gebracht. „Sie ist vermutlich mit einer Stichwaffe attackiert worden“, sagte Nemetz. Details zum Hintergrund der Tat waren vorerst nicht bekannt.