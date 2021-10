20-Jähriger bedrohte Vater mit dem Umbringen

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Favoriten seinen Vater mit dem Umbringen bedroht. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein, weil sich der 55-Jährige über die anhaltende Arbeitslosigkeit des Sohnes beschwert hatte.

Bei der verbalen Auseinandersetzung waren weitere Familienmitglieder anwesend, verletzt wurde niemand. Polizisten nahmen den 20-Jährigen fest, verhängten ein Betretungs- und Annäherungsverbot und nahmen ihm die Wohnungsschlüssel ab.

Der beschuldigte Österreicher ist in der Wohnung gemeldet, darf sie aber vorerst nicht mehr betreten, erläuterte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Die Wiener Polizei sei Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt.

Die Notrufnummer 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar, wurde betont. Auch die Wiener Interventionsstelle (01-5853288) sowie die Männerberatungsstelle (01/6032828) und das Landeskriminalamt Wien (0800/216346) bieten Hilfe und Beratung an.