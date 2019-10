20-Jähriger verstarb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

In der Nacht auf Sonntag gegen 02.00 Uhr ist es im Gemeindegebiet Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei auf der L 89 in Richtung Texing von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Baum. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.