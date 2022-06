20 Jahre AGES

20 Jahre nach Gründung der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bewältigen 167 Mitarbeiter 365 Tage im Jahr die unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Lebensmittel- und Ernährungssicherung, Öffentliche Gesundheit, Tiergesundheit sowie Strahlenschutz.

„Die AGES ist seit zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer regionaler Partner für die Behörden, die Betriebe, die Landwirtschaft und die Konsumenten“, betonte LH Thomas Stelzer bei der Jubiläumsfeier.

Ob Krankheitserreger bei Mensch, Tier und Pflanze, Arzneimittelfälschungen, Antibiotikaresistenzen, Rückstände in Lebensmitteln, Boden- und Saatgutuntersuchungen oder auch Strahlen- und Klimaschutz: „Wir sind beteiligt, mögliche Risiken für Mensch, Tier und Pflanze abzuwehren und einzudämmen und so für mehr Sicherheit für die Verbraucher in Österreich zu sorgen“, so Geschäftsführer Thomas Kickinger.