20 Mio Euro „für ein gutes Leben“

Das Land Oberösterreich wird im laufenden und den beiden kommenden Jahren insgesamt 20 Millionen Euro in einem Sondertopf an die Gemeinden ausschütten. „Für ein gutes Leben“, wie LH Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Donnerstag erklärten. Damit seien Sachen wie neue Spielplätze, Ausstattung für die Feuerwehren etc. gemeint.

Sie würden oft mit Anliegen von Bürgern konfrontiert wie dem Wunsch nach Investitionen in Sportanlagen oder neuen Büchern für die Bücherei, so die beiden Politiker. Dafür sollen diese Sondermittel eingesetzt werden. Je nach Gemeindegröße gibt es von 15.000 bis zu 90.000 Euro in den drei Jahren — für die Statutarstädte 100.000 Euro — aus dem Verstärkungstopf des Landesfinanzreferenten. Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel muss im Nachhinein belegt werden.

Die fünf Mio. aus dem Ressort von Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) kommen zweckgewidmet für Gemeindestraßen, Güter- und Radwege und werden für konkrete Projekte ausgeschüttet.

Steigerung der Beiträge für Spitäler eingedämmt

„Wir waren schon bisher bemüht, den Gemeinden größtmögliche Spielräume zu lassen“, betont LH Stelzer. Die Obergrenze für die Landesumlage von 6,93 Prozent werde etwa nicht voll ausgeschöpft, dadurch ersparten sich die Gemeinden 13 Mio. Euro jährlich. Sie würden außerdem an den Einnahmen aus der Glücksspielautomaten- und der Landschaftsabgabe beteiligt. Die Sprengelbeiträge zur Krankenanstaltenfinanzierung würden in den kommenden beiden Jahren lediglich um 3,3 bzw. 3,2 Prozent gesteigert werden — 2018 habe die Steigerung noch zehn Prozent betragen, so der Landeshauptmann. Mit dem neuen Paket wolle das Land einen Teil der geschaffenen Spielräume an die Kommunen weitergeben. Auch bei den anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich hat „die Vertretung der Interessen der Gemeinden Priorität“, so LH Stelzer, der im kommenden Halbjahr der LH-Konferenz vorsitzt.

Haimbuchner dankte den Gemeinden, die den Weg der Sparsamkeit mittragen, und betonte die Bedeutung des Ehrenamtes. Die Ehrenamtlichen würden mit den neuen Geldern eigene Planungssicherheit bekommen, da alle Maßnahmen mit dem Ziel, die Gemeinden noch lebenswerter zu machen, gefördert würden, mit einem Schwerpunkt auf Ehrenamt und Vereinsarbeit.

Der oö. Gemeindebund anerkennt „auch die mit dieser Maßnahme zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung durch die Spitzen des Landes für die engagierte Arbeit in unseren Gemeinden. Damit sind Gemeinden besser in der Lage, Investitionen und Projekte zu finanzieren, für die es keine anderweitigen Förderungen von Bund und Land gibt“. Für SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor ist die Förderung hingegen ein „unwürdiges Taschengeld“, er fordert eine nachhaltige Entlastung der Kommunen. Die Grünen begrüßen zwar grundsätzlich finanzielle Hilfen für Gemeinden, aber diese Zahlung ändere aus ihrer Sicht nichts an deren Grundproblemen. Die Gemeinden brauchen Entlastung und strukturelle Stärkung. Und ein „gutes Leben“ werde nicht durch eine Überweisung geschaffen, „sondern indem wir die Kinderbetreuung ausbauen, Hallen- und Freibäder erhalten und den öffentlichen Verkehr in den Gemeinden stärken“, kommentierte Klubobmann Gottfried Hirz.