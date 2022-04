20 purer Derbywahnsinn bei Rieds 2:0-Sieg gegen LASK

20 Minuten puren Derby-Wahnsinn erlebten die Fans in der ausverkauften Paschinger Raiffeisen Arena am Samstag beim Duell zwischen LASK und SV Guntamatic Ried. Und dann war alles gelaufen, das 63. Derby praktisch zugunsten der Innviertler entschieden. Die stellten mit dem x:x (2:0)-Erfolg in der ewigen Bilanz auf 24:22-Siege bei 17 Remis.

1. Minute: Erste Chance, doch Sascha Horvath scheitert im sich verziehenden Nebel der bengalischen Feuer, die beide Fangruppen gezündet hatten, an Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger.

4.: Die Führung für die Gäste durch ein Eigentor per Kopf von Yannis Letard.

6.: Leo Mikic entwischt der immer wieder völlig indisponierten LASK-Abwehr, kann aber Torhüter Alexander Schlager nicht überwinden.

8.: Schlager entschärft eine Top-Chance von Dorgeles Nene.

11.: Ausgleichschance für Oumar Sako per Kopf.

Wießmeier scheitert gleich zweimal vom Elferpunkt

12./13.: Elferfoul von Letard an Nene und rot für den Übeltäter, doch Schlager pariert den Strafstoß von Julian Wießmeier ins linke Eck.

16.: Elfer-Wiederholung nach VAR-Eingriff, weil Potzmann (LASK) zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Doch Schlager klärt auch den zweiten Versuch Wießmeiers.

17.: Ein Kopfball von Tin Pavlotic (Ried) geht knapp daneben.

19.: 0:2 durch Marcel Ziegl per Kopf nach einem Freistoß von Nutz.

Unterbrechung nach Torjubel und Becherwurf

20.: Nach dessen Torjuble fliegen etliche Bierbecher aufs Feld, worauf Referee Ciochirca die Partie für fünf Minuten unterbricht. Alle Spiele Spieler und Betreuer müssen in Kabinen.

Das kühlt nicht nur die Emotionen der Zuschauer, sondern auch das Derby ab, danach plätschert es bis zur Pause dahin, einig eine Mischung aus Schuss und scharfem Stanglpass aus spitzem Winkel von Nakamura sorgte noch für etwas Gefahr im Strafraum der Innviertler(43.).

LASK nach der Pause wie ausgewechselt

Nach drei Spielerwechseln agierten die Athletiker nach dem Seitenwechsel trotz numerischer Unterlegenheit wie ausgewechselt und konnten die Rieder auch unter Druck setzen. Der Anschlusstreffer lag bei einem Distanzschuss von Michorl, der hauchdünn am Kreuzeck vorbeistrich (56.) und einer Top-Chance von Schmidt, die Sahin-Radlinger zunichte machte, in der Luft (58.).

Die Rieder wirkten in dieser Phase zu sorglos und konnten auch die sich bietenden Räume im Konter nicht nutzen. Sie bekamen das Match dann aber wieder unter Kontrolle, ließen nur noch in der Nachspielzeit eine Chance von Potzmann (94./drüber) zu und brachten damit den Sieg über die Zeit.

Damit überholte die SVR auch den Lokalrivalen und steht vorerst auf Rang eins der Qualifikationsrunde.