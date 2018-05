20 Tote bei Explosion in pakistanischer Kohlegrube

Mindestens 20 Arbeiter sind bei einer schweren Explosion in einer pakistanischen Kohlegrube getötet worden. Als Folge einer Methangas-Explosion am Samstagnachmittag sei die Grube teilweise eingestürzt, sagte ein Behördensprecher am Sonntag. In einer zehnstündigen Rettungsaktion habe man 16 Leichen und sieben Verletzte bergen können, vier der Verletzten starben demnach später im Krankenhaus.

Schlechte Arbeitsbedingungen führen in den Kohleminen der Provinz Balutschistan immer wieder zu tödlichen Unfällen. Balutschistan ist die größte Provinz des Landes, hier liegt auch ein bedeutender, von China errichteter Tiefwasserhafen.