2:0! Trauner-Traumtor brachte LASK erneut auf die Siegerstraße

Von Christoph Gaigg

„Danke!“ „Bitte!“ „Super LASKler!“ „Super Sprecher!“ Mit diesem altbekannten Spruch nach einem LASK-Tor gedachten die Fans vor dem Spiel gegen Altach des langjährigen Stadionsprechers Manfred Payrhuber. Der sympathischen und allseits hochbeliebten ORF-Legende mit der sonoren Stimme war ebenso eine Trauerminute gewidmet, wie Bundesliga-Präsident Hans Rinner nach dessen Ableben. Über das sportliche Abschneiden hätte sich Payrhuber mit Sicherheit gefreut: Die Linzer blieben auch im dritten Match der Frühjahrssaison auf der Siegerstraße, hauptverantwortlich dafür war Gernot Trauner mit seinem Traumtor zum 1:0 (51.). Mergim Berisha stellte den 2:0-Endstand her (90.).



Olympische Winterspiele in Pasching? Es schien fast so, wenngleich mit 3893 Zuschauern mehr Fans in der TGW-Arena waren, als bei so manchem Skirennen. Frau Holle ließ es von Beginn an kräftig runterschneien, weshalb der orange Ball lange Zeit die einzige Farbe im Spiel war. Denn beide Teams passten sich in Hälfte eins weitgehend den Bedingungen an, wie wohl es die Vorarlberger mit ihrem Spiel da deutlich leichter hatten: Wie erwartet setzte Trainer Klaus Schmidt auf ein kompaktes 4-1-4-1 mit dem Plan, bei Ballgewinn schnell umzuschalten. Zweiteres gelang kaum, weil die Athletiker darauf gefasst und gut abgesichert waren. Im Spiel nach vorne taten sich die Schwarz-Weißen allerdings schwer, Räume zu finden und Chancen zu kreieren. Das Vertikalspiel war insgesamt zu unpräzise, immer wieder schlichen sich Fehler ein.

Nennenswerte Torszenen waren daher in den ersten 45 Minuten Mangelware, bis auf einen Tetteh-Schuss (29.) hatte Altach-Goalie wenig Arbeit. Auf der Gegenseite konnte Gebauer einen Riemann-Stellungsfehler nicht nutzen (11.), Janeczek scheiterte mit seinem Schuss an Pavao Pervan (41.).

Erstes Pflichtspieltor – und was für eines!

Der wärmende Pausentee dürfte dann aber auch den schwarz-weißen Protagonisten gut getan haben. Die Glasner-Elf kam mit deutlich mehr Nachdruck aus der Kabine, konnte die Feldüberlegenheit jetzt endlich in Torchancen ummünzen. Thomas Goiginger aus spitzem Winkel (46.) und Gernot Trauner (50.) per Kopf verfehlten ihr Ziel noch, Zweiterer sorgte aber nur Sekunden später für das Highlight des Abends: Einen Abpraller übernahm der 25-Jährige volley und versenkte das Leder herrlich im Kreuzeck – Goalie Kobras sah ungläubig hinterher, der LASK-Sektor hinter dem Tor bebte. Im 38. Pflichtspiel war es Trauners erster Treffer für die Linzer – und dann gleich so einer, einfach gewaltig!

LASK zog mit Rapid gleich

Die Hausherren waren dann auf die Entscheidung aus: Erst hatte Tetteh nach scharfer Hereingabe mit seinem Ferserl etwas Pech (61.), dann köpfelte Philipp Wiesinger das orange Spielgerät haarscharf am Gehäuse vorbei (68.). In der Schlussphase war der dritte Sieg im dritten Frühjahrsmatch für den LASK kaum noch gefährdet. Die Altacher schafften es nicht, richtigen Druck zu erzeugen, geschweige denn, Torchancen zu erarbeiten. Auf der Gegenseite hatte der eingewechselte Berisha die Entscheidung am Fuß (82.). Acht Minuten später machte er es besser und stellte nach Vorarbeit von Joker Rene Gartler den Endstand her – 2:0.

Damit sind die Linzer nur noch einen Punkt hinter dem Dritten Admira und zogen mit dem SK Rapid gleich. Nächste Woche kommt es zum direkten Duell in Hütteldorf.

LASK – SCR Altach 2:0 (0:0)

TGW-Arena, 3893, SR Altmann.

Torfolge: 1:0 Trauner (51.), 2:0 Berisha (90.).

LASK: Pervan – Wiesinger, Trauner, Luckeneder – Ranftl, Michorl, Holland, Riemann – Goiginger, Tetteh (Gartler 82.), Joao Victor (Berisha 66.).

Altach: Kobras – Janeczek, Zech, Zwischenbrugger, Schreiner – Oum Go – Gebauer, Salomon, Nutz (Nussbaumer 75.), Meilinger (Otubanjo 63.) – Aigner (Grbic 81.).