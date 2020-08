200 Migranten erreichten Lampedusa

Die Migrationswelle in Richtung Lampedusa reißt nicht ab. Am Montag trafen 200 tunesische Migranten an Bord von acht Booten auf der Insel ein. Die meisten Boote erreichten direkt die Küste, andere wurden von der italienischen Küstenwache zum Hafen begleitet. Circa 900 Personen befinden sich noch im Hotspot der Insel. Sie müssen warten, bis sie nach Sizilien geführt werden.

Inzwischen wurde ein Quarantäneschiff eingerichtet, das vor dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle vor Anker liegt. An Bord der Schiffes müssen Migranten eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren.

Die Hilfsorganisation Alarm Phone erhielt unterdessen einen Hilferuf von einem Boot mit 65 Personen an Bord. Das von Libyen abgefahrene Boot befinde sich in maltesischen Gewässern und benötige sofortige Hilfe, meldete die Hilfsorganisation.