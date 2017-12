„2017 brachte die Wiederkehr des Optimismus in Europa“

Warum seine Botschaft „Fürchtet euch nicht!“ lautet, erklärt Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Ehrenpräsident der weltweiten „Global Chamber Platform“ und ab Jahresbeginn 2018 auch Präsident der europäischen Kammerorganisation Eurochambres, im VOLKSBLATT-Interview. Und er sagt, warum das zu Ende gehende Jahr 2017 wohl als „positives Wendejahr“ in Erinnerung bleiben wird.

VOLKSBLATT: Wifo und IHS haben ihre Prognosen erneut auf rund drei Prozent nach oben revidiert. Geht das Jahr 2017 versöhnlich zu Ende?

LEITL: Für die Betriebe, die Wirtschaft ja. Wir haben ein gutes Wachstum, eine Exportquote über dem Doppelten des weltweiten Schnitts, haben heuer 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen — eine großartige Zahl! Viele fürchten sich, dass ihnen die Digitalisierung die Jobs raubt. Und wir haben mitten in dieser Digitalisierung diese Sensation geschafft. Daher lautet die Botschaft: Fürchtet euch nicht! Nur Mut für die Zukunft!

Wie sieht es mit dem Fachkräfte-Nachwuchs aus?

Die duale Ausbildung erfreut sich eines hohen Zuspruchs. Wir haben heuer um vier Prozent mehr Lehranfänger als vor einem Jahr. Und auch die Gründungszahlen sind weiterhin auf einem erfreulich hohen Niveau.

Woran wird man sich in der Zukunft erinnern, wenn man an 2017 zurückdenken wird?

An die Wiederkehr des Optimismus in Europa und des Wachstums. Wir haben seit der Finanzkrise zehn magere Jahre in Europa gehabt. In Österreich haben wir uns wacker geschlagen, aber die großen Erfolge haben wir nicht gehabt. Heuer haben wir wieder ein Wachstum von drei Prozent, auch im nächsten Jahr werden wir diese Größenordnung erreichen. Insofern wird 2017 als positives Wendejahr in Erinnerung bleiben.

Welchen Eindruck haben Sie von der neuen Bundesregierung?

Einen sehr guten. Denn sie beginnt ohne neue Belastungen bei Steuern und Abgaben, das ist eine Novität, die es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben hat. Und sie sagt ganz konkret, wo sie Bürokratie künftig reduzieren will. Die Betriebe weniger zu sekkieren heißt, sie zu motivieren. Und drittens nimmt diese Regierung Sozialpartner-Vorschläge auf — zweites Vorschuljahr, Schuleintritt nur mit deutscher Sprachkenntnis, Abschluss der Pflichtschule nicht nach bestimmten Jahren, sondern bei Erreichen eines gewissen Niveaus. Die vorige Regierung war dazu nicht imstande.

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit steht auch im Regierungsprogramm. Was halten Sie davon?

Das ist sehr gut. Schade, dass es wegen des Widerstands einiger SP-Abgeordneter, die zugleich Teilgewerkschaftsvorsitzende waren, nicht früher gekommen ist. Jetzt kommt das, was zuvor besprochen war: kein genereller Zwölf-Stunden-Tag, sondern punktuell dort, wo Aufträge abzuarbeiten sind. Und das ist auch im Sinne der Arbeitnehmer.

Auch die Kammerreform ist festgeschrieben. Wie bewerten Sie dieses Ansinnen?

Ich freue mich darüber, dass wir als Wirtschaftskammer endlich unser breites Leistungsspektrum darlegen können. Wir sind in drei Bereichen weit über die Interessensvertretung unserer Mitglieder wichtig fürs ganze Land: Erstens bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung und damit bei der Lehre oder den WIFIs und den Spezial-Tourismusschulen. Zweitens haben wir ein internationales Netzwerk für Exporteure in aller Welt, das UNO und WTO als weltbestes ansehen. Und drittens der Zugang unserer Betriebe zu den weltweiten Innovationen in Form von branchenweisen Zukunftsreisen. Das machen wir als Dienstleister am Staat zusätzlich etwa zur Mitwirkung am sozialen System und den 30.000 Unternehmensgründungen.

Sind Sie zufrieden mit dem oberösterreichischen Einfluss in der Regierung?

Ich glaube, wir Oberösterreicher haben eine entscheidende Schaltstelle mit dem Klubobmann August Wöginger, der das — das möchte ich ausdrücklich erwähnen — hervorragend macht und der wahrscheinlich in seinem Einfluss und seinen Gestaltungsmöglichkeiten einen Minister übertrifft.

Sie starten 2018 als Präsident der europäischen Wirtschaftskammern, in der zweiten Jahreshälfte hat Österreich die EU-Präsidentschaft. Steht da ein Paarlauf von Christoph Leitl und Sebastian Kurz bevor?

Sebastian Kurz hat mich eingeladen, dass wir das Programm durchsprechen. Tatsächlich gibt es sehr viele Nahtstellen. Er ist ja ein Spitzenmann bei den europäischen Themen Sicherheit, Migration, Integration. Und wir brauchen eine Vertiefung bei den Themen Qualifikation und Innovation, damit Europa bestehen kann im Wettbewerb mit Asien und Amerika. Wir brauchen seitens der Wirtschaft auch Konzepte in Bezug auf Klimawandel und Jugend. Solche gesamtgesellschaftlichen Themen können nur mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung gelöst werden.

Sie haben vor kurzem die Übergabe an der Wirtschaftsbund-Spitze vollzogen. War da Wehmut dabei?

Wenn keine Wehmut dabei wäre, wäre man nicht mit dem Herzen dabei gewesen. Aber die Vernunft sagt: Du übernimmst eine neue Funktion in Europa, daher habe ich bereits beim WB in Oberösterreich die Übergabe veranlasst und nun auch auf österreichischer Ebene. Beides waren gute Entscheidungen, die zur rechten Zeit kamen.

In der Welt tut sich vieles: In den USA etwa regiert Donald Trump seit fast einem Jahr. Was halten Sie von ihm?

Trump macht mir große Sorgen, aber nicht in Bezug auf Europa. Für Europäer ist er mehr eine Chance, sich endlich von dieser einseitigen Abhängigkeit von Amerika zu lösen und zu einem selbstständigen Faktor zu werden. Was Trump aber weltpolitisch aufführt, ist so kurzsichtig, etwa wenn er im Nahen Osten ohne ersichtlichen Grund die Emotionen zum Überlaufen bringt. Aber Wirtschaft läuft nach anderen Gesetzen: Wir haben heuer ein neues Rekordergebnis mit den USA. Auch der ärgste Sturm kann Wellen verursachen, aber darunter bleibt das Wasser ruhig.

Wenn Sie nach vorn blicken: Was kann die Wirtschaft 2018 zu den großen Themen beitragen?

Die Wirtschaft kann weiter auf Innovation und Qualifikation setzen und damit den Menschen nicht nur Einkommen, sondern auch Lebensperspektiven und Lebenssinn bieten. Wo eine dynamische Entwicklung ist, können sich Begabungen und Talente entfalten. Genau das wünsche ich mir. Und von der Regierung erwarte ich mir, dass sie aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und den daraus folgenden Einnahmen endlich von der Defizit-Politik Abstand nimmt. Jetzt ist es möglich, ausgeglichene Budgets zu erreichen. Denn die Verschuldung — egal, ob es nun strukturelles Defizit oder anders heißt — fällt uns eines Tages fürchterlich auf den Kopf.