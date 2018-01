2017 brachte Gästerekord für Linz

Noch nie übernachteten so viele Gäste in Linz wie im vergangenen Jahr. Rund 490.000 Ankünfte in den städtischen Beherbungsbetrieben bedeuten einen Allzeitrekord. Für knapp 785.000 Nächtigungen wurden die 4749 verfügbaren Hotelbetten in der Landeshauptstadt genutzt. Während die Zahl der Gäste und Nächtigungen stetig zunimmt, verlor Linz seit dem Kulturhauptstadtjahr allerdings kontinuierlich Kapazitäten. 700 Betten gingen seit 2009 verlustig.

Hohe Betten-Auslastung

Dementsprechend stieg die Auslastung, zu 45,3 waren die Hotels im Durchschnitt belegt. Zu Spitzenzeiten allerdings war Linz an rund 50 Tagen zu fast 100 Prozent ausgebucht. Ein Abwandern der Gäste ins Umland ist die Folge, bald soll die Bettenanzahl in Linz aber wieder deutlich steigen.

Eines fällt in der Gästestatistik auf: Immer mehr Linz-Besucher kommen aus China, auch dank einer Kooperation mit der Millionenstadt Chingdu. Resultat war im Vorjahr ein Urlauber-Plus von 43,8 Prozent. Mehr als 26.100 Besucher kamen aus China, erklärt Manfred Grubauer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Linz. Die meisten ausländische Gäste kamen naheliegender Weise aus Deutschland. Thematisch stellt man das heurige Jahr unter das Motto Veränderung. „2018 beleuchten Linzer Kultureinrichtungen die Jahre 1918,1938 und 1968 mit ihren Umbrüchen, Einbrüchen und Aufbrüchen und widmen sich den Veränderungen durch diese Jahre“, so Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer und Tourismusdirektor Georg Steiner.

