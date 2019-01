2018 brachte deutlich weniger Insolvenzen in Oberösterreich

War das Jahr 2017 in Oberösterreich noch geprägt von Großinsolvenzen wie Wozabal, Reifen Bruckmüller oder Imperial, so blieb das Land 2018 von Pleiten dieser Größenordnung verschont. Die Höhe der Verbindlichkeiten bei deutlich weniger Insolvenzen sank um mehr als die Hälfte von 576 Mio. Euro auf 261 Mio. Euro. Bei der Zahl der Pleiten gab es einen Rückgang von 1357 auf 993. Betroffen waren vor allem klein- und mittelständische Betriebe, erklärte die Linzer Leiterin der Insolvenzabteilung des KSV 1870, Petra Wögerbauer, am Freitag gemeinsam mit dem KSV-Leiter der Region Nord, Roland Führer, bei einem Pressegespräch.

Dass nach einer Gesetzesnovelle die Zahl der Privatkonkurse in die Höhe schnellen würde, war erwartet worden. 1357 Privatkonkurse – vor allem ehemalige Unternehmer – wurden 2018 letztendlich gezählt. Ein Wert, der sich wieder auf niedrigerem Niveau einpendeln dürfte, so die Experten. Die Zahl der Eröffnungen sollte heuer bei etwa 100 im Monat liegen.

Lob gab es von Führer für die heimische Start-up-Szene. Diese sei bei den Finanzplanungen sehr gut aufgestellt, nicht zuletzt durch die gute Unterstützung von Business Upper Austria, Upper Austrian Research und auch der Wirtschaftskammer.

cs