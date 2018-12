2018 endete mit Regen und Schnee, 2019 beginnt mit Sonnenschein!

LINZ/WIEN — Das Jahr 2018 verabschiedet sich im Norden Österreichs mit Regen und Schneefall. In der Silvesternacht klart es allmählich auf, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Neujahrstag beginnt dann fast überall sonnig. Ab Mittwoch stellt sich jedoch im ganzen Land kälteres Winterwetter ein.

Am Neujahrstag ist laut ZAMG ein Zwischenhocheinfluss wetterbestimmend. In vielen Regionen setzt sich der Sonnenschein durch, etwas hartnäckiger kann sich hochnebelartige Restbewölkung teils im Norden halten. Ab dem späten Nachmittag breiten sich dann von Nordwesten her wieder dichte Wolken aus, Niederschläge gibt es aber erst in der Nacht.

In Oberösterreich ist die Lawinengefahr in den letzten Tagen durch Neuschnee und stürmischen Wind stark gestiegen. Eine Auslösung von Schneebrettlawinen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich, informierte gestern der Lawinenwarndienst.