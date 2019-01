2018 gab es mit 400 Personen die niedrigste Zahl an Verkehrstoten

WIEN – 400 Menschen sind im Vorjahr laut Innenministerium auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen, das sind um 14 Personen oder 3,4 Prozent weniger als 2017. Zudem wurde die bisher niedrigste Zahl an Todesopfern seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 registriert, wie Innen- und Verkehrsministerium am Neujahrstag bekannt gaben.

Der neue Tiefstand bedeutet, dass im Vorjahr weniger als ein Siebentel der Todesopfer aus dem Jahr 1972 zu beklagen waren, dem bisher „schwärzesten Jahr“ der Unfallstatistik, die damals 2948 Verkehrstote aufwies. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge hat jedoch seither von 2,5 Mio. auf 6,9 Mio. zugenommen.

Hauptunfallursache sind mit 29 Prozent nach wie vor Unachtsamkeit oder Ablenkung. Das Ziel ist ein Rückgang bis 2020 auf 311 Opfer.

Im Burgenland ist die Zahl der Verkehrstoten 2018 auf 13 gesunken (2017: 25), ebenso konnte Salzburg mit 26 (44) einen deutlichen Rückgang verzeichnen, weniger Verkehrstote gab es zudem in der Steiermark mit 67 (76), und Wien mit 16 (20). Gestiegen ist sie jedoch in Niederösterreich auf 99 (93), ebenso in Oberösterreich auf 96 (82), in Tirol auf 36 (29) und in Vorarlberg auf 17 (15). In Kärnten blieb die Zahl der Verkehrstoten mit 30 gleich.

Deutlich weniger Kinder verstorben

Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Kindern zu verzeichnen, 2018 starben drei im Alter bis 14 Jahren als Pkw-Insassen, 2017 waren es acht. Schulwegunfälle gingen im Vorjahr nicht tödlich aus.