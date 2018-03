2018 ist ausgeprägtes Grippe-Jahr

Von Michaela Ecklbauer

LINZ – In diesem Winter mussten deutlich mehr Oberösterreicher wegen eines grippalen Infekts oder einer echten Grippe (Influenza) das Bett hüten. Schuld daran dürfte der falsche Impfstoff gewesen sein. Der Höhepunkt der Erkankungen war Mitte Februar. Konkret zeigt die Krankenstandsstatistik der OÖ. Gebietskrankenkasse für die Woche 7 4825 Erkältungskrankheiten und 502 Influenzafälle. Im Vorjahr mussten die Betroffenen schon in der zweiten Jännerwoche ins Bett – allerdings hatten sich da nur 2985 Menschen eine Erkältung und 186 eine Grippe zugezogen. Ausgeprägter waren die Viren zuletzt 2015, wo Mitte Februar 4505 Personen wegen einer Erkältung und 265 wegen der Influenza nicht arbeitsfähig waren. Auch wenn mittlerweile die Zahl der Erkrankten schon deutlich rückläufig ist – in der Woche 11 plagten sich 2714 Menschen mit einer Erkältung herum und 196 hatte die echte Grippe erwischt –, wird es laut Anneliese Luft, stv. Leitende Ärztin in der OÖGKK, noch einen Monat dauern, bis die Zahl der Erkrankten wieder auf das Niveau des ganzen Jahres sinkt.

Dass heuer außergewöhnlich viele Menschen betroffen sind, führt Luft darauf zurück, dass der von der WHO bestimmte Impfstoff den ausgeprägtesten Virenstamm nicht wirklich abgedeckt hat bzw. der passende Impfstoff für Österreich nicht ausreichend vorhanden war. Auch der Keuchhusten, denn die Mediziner schon ausgestorben glaubten, trat heuer mit zehn Fällen doppelt so oft auf wie im Vorjahr. „Dabei handelt es sich um einen besonders quälenden Husten“, schildert die Ärztin im VOLKSBLATT-Gespräch.

Vorsicht ist auch in den nächsten Wochen noch geboten, häufiges intensives Händewaschen mit Seife – vor allem, wenn man mit vielen Menschen etwa in den öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenkommt – ist weiterhin angesagt.