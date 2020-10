2021 wird nachgefeiert: 40 Jahre Medley

Für die europäische Kulturhauptstadt 2020 Galway hätte es besser laufen können. Coronabedingt mussten, wie fast überall auf der Welt, Veranstaltungen anders ablaufen als geplant. Auch die oberösterreichische Folkband Medley hat sich dieses Jahr anders vorgestellt, immerhin feiert sie ihr 40-jähriges Bestehen. Und ihr neuestes Album heißt noch dazu „A Drop of Galway“.

„Seit März haben wir 25 Auftritte verschieben müssen“, berichtet Robert Höfler, der seit der ersten Stunde dabei ist. Am 24. Oktober ist es nun soweit: Endlich kann – jedenfalls mit einem Teil der Fans – im Brucknerhaus gefeiert werden. Noch gibt es Restkarten für den Abend. Alle anderen Jubiläumskonzerte werden 2021 nachgeholt.

„Dann feiern wir eben den 41. Geburtstag.“ Doch ganz so lange müssen sich Anhänger der irischen Musik nicht gedulden, ab November ist die inzwischen vierköpfige Band mit ihrem Programm „Irish Christmas“ unterwegs.

Robert Höflers Liebe zur irischen und schottischen Folkmusik entbrannte früh. „Ich komme aus einer Nische, die ganz nahe bei Folk ist: Simon & Garfunkel, Cat Stevens, Joan Baez.“ Und irgendwie scheint dieser Funke auch in Oberösterreich übergesprungen zu sein, sonst würden die Fans dem Ensemble, das heute neben Robert aus dessen Sohn Georg, Martin Reisinger und Karin Keck besteht, nicht über Jahrzehnte die Treue halten.

Im Gepäck für das Konzert im Brucknerhaus haben die vier Vollblutmusiker ihr aktuelles Album, Weihnachtliches gibt es dann u.a. am 21. November in St.Georgen/Ybbsfeld, am 28. November in Walding und am 3. Dezember in Vöcklabruck. Am 26. Februar 2021 beginnt im Stadtsaal von Schwanenstadt dann das Nachfeiern.

Termine: www.medley.at