2030 fehlen 127.000 Fachkräfte

Im Jahr 2030 fehlen Oberösterreichs Wirtschaft bereits rund 127.000 Fachkräfte. Das zeigt der neue OÖ. Fachkräftemonitor. Bereits im Jahr 2020 wird ein Engpass von 26.000 qualifizierten Kräften prognostiziert. Der Mangel trifft alle Wirtschaftszweige und Qualifikationsebenen sowie alle Regionen und ist größtenteils dem demografischen Wandel zuzuschreiben. Die meisten qualifizierten Kräfte werden im Bereich der „sonstigen Dienstleistungen“fehlen. Die Branche „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ rangiert auf Platz zwei. Hier wird für das Jahr 2030 ein Fehlen von Fachkräften von relativ 19,4 Prozentprognostiziert. „Die aktuelle Auswertung des OÖ. Fachkräftemonitors unterstreicht, wie wichtig die Maßnahmen gegen den zunehmenden Fachkräftemangel in Oberösterreich sind“, erklärt Wirtschaftslandesrat LH-Stv. Michael Strugl. Die Verfügbarkeit von Fachkräften sei einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Wirtschaft. „Oberstes Ziel muss es daher sein, von der Berufswahl über die Ausbildung bis hin zur Weiterqualifizierung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ein möglichst umfassendes und maßgeschneidertes Angebot zu schaffen“, erläutert Strugl. Er verweist auf den „Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ in dem insgesamt 241 Millionen Euro für die aktive Arbeitsmarktpolitik bereitstehen und von dem laut Strugl 98.000 Personen profitieren.