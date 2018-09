2050 doppelt so viele Alzheimer-Kranke

LINZ – In Österreich leben 130.000 Menschen mit Demenz, die häufigste Form ist Morbus Alzheimer. Bis 2050 wird mit einer Verdopplung der Erkrankten gerechnet. Laut Spectra-Umfrage im Auftrag der MAS Alzheimerhilfe fürchten sich 40 Prozent der Befragten davor, an Krebs zu erkranken, danach folgt bereits die fortschreitende Demenz mit 16 Prozent.

Je früher die Diagnose erfolgt, desto besser, weil Familien Vorsorge treffen können, wenn sich die Erkrankung verschlechtert und die vorhandenen medikamentösen Therapien am ehesten im Frühstadium helfen.

bezahlte Anzeige

Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen

„Auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, ist gerade bei Menschen mit Demenz entscheidend“, betont Diakonie-Österreich-Direktorin Maria Katharina Moser anlässlich des Weltalzheimertages am 21. September.

84 Prozent der 455.000 Pflegegeld-Bezieher werden zu Hause versorgt, weniger als die Hälfte der pflegenden Angehörigen schultern die Betreuung ohne professionelle Hilfe. Tagesheimbetreuung entlastet nicht nur die Angehörigen, sondern steigert auch die Lebensqualität für Menschen mit Demenz.

„Betroffene und Angehörige benötigen mehr Unterstützung“, bekräftigt Caritas- Österreich-Direktor Michael Landau. Senioren, Angehörige, Caritas-Mitarbeiter und Freiwillige präsentieren die Wünsche von Demenzkranken und ihren Angehörigen an Gesellschaft und Politik am Freitag um 11 Uhr bei einem „Flashmob“ beim Landhaus. Im Caritas Seniorenwohnhaus St. Bernhard in Engelhartszell gibt es um 14 Uhr ein „Zeitreise-Fest“.

LH Thomas Stelzer sprach den drei Demenzservicestellen der MAS Alzheimerhilfe in Micheldorf, Pregarten und Ried/Innkreis seinen Dank für ihre zehnjährige Arbeit aus.