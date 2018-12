21-Jähriger auf Kölner Stadtautobahn angeschossen

Ein 21-Jähriger ist in Köln in seinem Auto angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden, ein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der oder die Täter hätten in der Nacht auf Samstag auf der Stadtautobahn mehrmals aus einem Wagen heraus gefeuert und seien vom Tatort geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Die beiden jungen Männer organisierten sich laut Polizei zunächst private Hilfe und ließen sich zu einer Bar bringen – erst dann wählten sie den Notruf. Warum sie das so machten, war zunächst völlig unklar. Der 21-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert und schwebte noch Stunden lang in Lebensgefahr.