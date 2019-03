21-Jähriger bei Motorradunfall in Tirol tödlich verunglückt

Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Motorradunfall in Obermieming (Bezirk Imst) in Tirol tödliche Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war laut Polizei mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad, das ihm ein 19-jähriger Freund zu einer “Spritzfahrt” überlassen hatte, über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten und gegen eine Einzäunung geprallt.

Bei dem Aufprall zog sich der 21-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, schwerste Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle.