2:1! Salzburg rockt weiter die Europa League

Von Christoph Gaigg aus Salzburg

„Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht!“ Um exakt 22:56 Uhr war es vollbracht und RB Salzburg durfte zu diesen Klängen den Aufstieg ins Achtelfinale der Europa League feiern. Nach dem 2:2 im Hinspiel legten die Bullen im Rückspiel eindrucksvoll nach und kämpften sich mit einem verdienten 2:1-Heimerfolg über Real Sociedad eine Runde weiter. Nach der zwischenzeitlichen Führung durch Munas Dabbur (10.) überschlugen sich Mitte der zweiten Halbzeit binnen drei Minuten die Ereignisse, Joker Valon Berisha fixierte per Elfmeter in Minute 74 den vielumjubelten Endstand.

Eine kalte Dusche hätte es für die Salzburger angesichts der eisigen Temperaturen gleich in zweierlei Hinsicht nicht gebraucht. Beinahe hätte die komfortable Ausgangslage aus dem Hinspiel aber schon nach acht Minuten der Vergangenheit angehört. Nach einem Patzer im Aufbauspiel kam Oyarzabal völlig frei zum Kopfball, das Leder streifte aber von der Latte ins Toraus. Von dieser Schrecksekunde hätten sich die ambitioniert startenden Bullen aber kaum besser erholen können: Herrlicher Spielzug über den rechten Flügel, Stefan Lainer bediente Munas Dabbur mustergültig, der entledigte sich seines Gegenspielers mittels geschickter Körpertäuschung und tunnelte Torhüter Rulli zum 1:0 (10.). Das erwärmte auch die Herzen der Salzburger Anhänger, die in Form einer gelungenen Choreographie klarstellten, sich in Europa die Krone aufsetzen zu wollen.

Ausgleich in Schwächephase

Dazu wird es allerdings noch einer Steigerung bedürfen. Vor allem eine solche Schwächephase wie nach der Führung sollten sich die Mozartstädter künftig nicht mehr erlauben. Die Basken fanden nun immer besser ins Spiel, ließen ihre technische Klasse aufblitzen und schafften es, mehere Spieler in vorderster Front als Anspielstationen zu positionieren. Darüber hinaus gesellte sich in einigen Szenen Lufthohheit hinzu: Erst köpfelte Navas noch über das Tor (13.), eine Viertelstunde später spiegelte sich der veränderte Spielverlauf auch im Ergebnis wider: Corner für die Spanier, wieder stieg Navas am höchsten und ließ diesmal Torhüter Alexander Walke keine Chance – 1:1 (28.).

Ein verdienter Ausgleich, zumal die Hausherren in dieser Phase zu passiv agierten, entscheidende Zweikämpfe verloren und sich im Pressing zu inkonsequent präsentierten, weshalb die Basken die Situationen relativ leicht spielerisch lösen konnten. Noch vor dem Wechsel fingen sich die Salzburger aber und kamen wieder selbst gefährlich in Tornähe. Etwa in Minute 31, als Dabbur einen Gäste-Verteidiger an der Hand traf – es gibt Schiedsrichter, die pfeifen da Strafstoß.

Starke zweite Hälfte

In der Pause schien Trainer Marco Rose die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Fans sahen nun eine äußerst clevere RB-Mannschaft, die sich nicht darauf verlassen wollte, das 1:1 und damit den Aufstieg zu verwalten, was bei der individuellen Klasse der Kicker aus San Sebastian wohl nach hinten losgegangen wäre. Vielmehr suchten die Bullen selbst den Weg nach vorne, agierten mit mehr Nachdruck und Präzision im vorderen Drittel und kreierten regelmäßig aussichtsreiche Möglichkeiten auf den zweiten Treffer: Erst scheiterte der groß aufspielende Xaver Schlager an Rulli (49.), danach verfehlten zwei Ramalho-Kopfbälle knapp ihr Ziel (50., 51.).

Rot, Elfer, Siegtor!

Die spielentscheidenden Szenen zugunsten der Heimischen spielten sich dann binnen drei Minuten ab: Auslöser dafür war der Bärendienst, den Torschütze Navas seiner Mannschaft und den lautstarken spanischen Fans erwies: Nach einem Foul versetzte er dem am Boden liegenden Hwang noch einen Stupser mit der Hand gegen das Gesicht und wurde dafür zurecht mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt. Die vorzeitige heiße Dusche war wohl ein schwacher Trost für den Innenverteidiger, der seine Emotionen besser hätte zügeln sollen (71.). Nur Sekunden später münzten die Salzburger die numerische Überzahl auf einen neuerlichen Vorteil auf der Anzeigetafel um: Wieder wurde Hwang gelegt, diesmal von Keeper Rulli im Strafraum – klare Sache, Elfmeter. Joker Valon Berisha nahm sich der Sache an, versetztze den Basken mit dem 2:1 den nächsten Stich ins Herz und schoss Österreichs Serienmeister nun ganz nah in Richtung Achtelfinale. Kalt war zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen wohl niemandem mehr.

Zu allem spanischen Überdruss musste dann auch noch Goalie Rulli weichen, der sich bei seinem eigenen Elferfoul wehgetan haben dürfte. Überhaupt fiel die Schlussoffensive der dezimierten Gäste weitgehend harmlos aus, während die junge Salzburger Truppe den Vorsprung geschickt nach Hause spielte. Um exakt 22:56 Uhr war es amtlich: RB zog zum zweiten Mal in der Geschichte nach 2014 unter die besten 16 Klubs in der Europa League ein. Das durfte nicht nur den anwesenden Teamchef Franco Foda freuen, sondern auch die gesamte Bundesliga: Denn die Chance auf einen Fixplatz in der Champions League für den Meister 2018/19 ist vollauf intakt!

RB Salzburg – Real Sociedad 2:1 (1:1)

RB-Arena, 13.912, SR Karasew/RUS

Torfolge: 1:0 Dabbur (10.), 1:1 Navas (28.), 2:1 Berisha (74.)

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer – Yabo (Berisha 62.), Samassekou, Schlager, Haidara – Hwang (Gulbrandsen 90.), Dabbur.

Sociedad: Rulli (Ramirez 77.) – Odriozola, Elustondo, Navas, De la Bella (Llorente 46.) – Illarramendi, Zurutuza – Oyarzabal, Canales, Januzaj – Agirretxe (Bautista 70.).

Gelb: Dabbur, Schlager, Navas.

Gelb-Rot: Navas (71.).