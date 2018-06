2:1! Schweizer gaben die perfekte Antwort auf serbisches Pfeifkonzert

Von Christoph Gaigg

Was für eine Story! Dass dieses Duell eine gehörige Portion Brisanz mit sich bringt, war schon im Vorfeld ein offenes Geheimnis. Das lag vor allem daran, dass vier Spieler im Team der Schweiz albanisch-kosovarische Wurzeln haben, was die Serben völlig überflüssigerweise mit Pfeifkonzerten quittierten. Doch als ob es das Gebot der Fairness so wollte, avancierten mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ausgerechnet zwei Leidtragende zu den gefeierten Helden beim 2:1 der Eidgenossen.

Die waren lange Zeit der frühen serbischen Führung durch Aleksandar Mitrovic hinterhergerannt. Der bullige Mittelstürmer hatte sich in Minute fünf nach einer Flanke stark per Kopf durchgesetzt. Danach hatten die Schweizer deutlich mehr Ballbesitz, aber kaum Chancen — Stürmer Seferovic wies zur Pause mickrige zwei (!) Ballkontakte auf und wurde ausgetauscht. Doch dann schlug die Stunde von Xhaka, der per herrlichem Weitschuss ausglich (53.). Und als alles mit einem Remis gerechnet hatte, auch nachdem den Serben ein Elfer vorenthalten worden war, stahl sich Shaqiri in der 90. Minute auf und davon, versetzte die Schweizer Fans mit dem 2:1 in Ekstase.

Österreichs Nachbarn genügt damit im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica ein Unentschieden zum Aufstieg.