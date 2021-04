22.000 Osterhasen aus OÖ

In den vorösterlichen Tagen verwandelt sich die OÖVP-Landesparteizentrale an der Linzer Donaulände in eine süße Schatzkammer: Aus der Schokoladen-Manufaktur Wenschitz in Allhaming (Bezirk Linz-Land) wurden 22.000 handgefertigte Schoko-Osterhasen geliefert, die in den nächsten Tagen landesweit an Groß und Klein verteilt werden — und damit einen süßen österlichen Gruß von Landeshauptmann Thomas Stelzer in die Regionen tragen. Das Unternehmen Wenschitz verarbeitet insgesamt 50 Tonnen Schokolade jährlich und achtet dabei besonders auf die Natürlichkeit und Regionalität der Zutaten. Auch mit der neuen Erlebniswelt ist das oö. Unternehmen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer verbindet mit der Verteil-Aktion nicht nur die Pflege einer österlichen Tradition, sondern heuer insbesondere auch die Vermittlung der kulinarischen Vielfalt und Qualität Oberösterreichs.

