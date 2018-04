Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich gestorben. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Landesstraße L6159 von Schlagerboden kommend in Richtung St. Anton an der Jeßnitz von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.