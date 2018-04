22-Jähriger starb bei Wohnungsbrand

LINZ – Bei einem Wohnungsbrand im Linzer Unionstraße ist am Samstagabend ein 22-Jähriger aus der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand in der stark verrauchten Wohnung zwar rasch löschen. Für den jungen Mann, dessen Frau und Kind gerade in der Heimat auf Urlaub sind, kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Eine Kellnerin eines Lokals im Erdgeschoß war gegen 20 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und verständigte die Einsatzkräfte.

Der Brand war zum Großteil bereits von selbst erloschen, die Feuerwehrmänner fanden den jungen Mann leblos im Schlafzimmer Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Die Wohnung wurde mit einer Wärmebildkamera un- tersucht, eine Brandursache konnte aber nicht vorerst eruiert werden. Weil sich in der Nähe des Brandherdes mehrere Elektrogeräte befanden, könnte ein elektrischer Defekt infrage kommen, vermutete man bei der Berufsfeuerwehr, was sich schließlich laut Polizei bewahrheitete.

Umbauarbeiten lösten Brand in Spital aus

Wegen eines Glimmbrandes in einer Zwischendecke des Linzer Med Campus III. sind Samstagmittag 48 Patienten von drei Stationen auf andere Stationen des Spitals verlegt worden. Laut der Sprecherin des Kepler Uniklinikums, Anna Fürtauer-Mann, wurde niemand verletzt.

Im Zuge von Sanierungsarbeiten am Dach des Bau A sei es in den oberen Stockwerken zu einem Glimmbrand in einer Dehnungsfuge gekommen, erläuterte die Kliniksprecherin. Durch die Rauchentwicklung sei man auf das Feuer aufmerksam geworden und habe umgehend die Linzer Berufsfeuerwehr informiert. Patienten oder Mitarbeiter seien nicht gefährdet gewesen, erklärte Fürtauer-Mann. Die betroffenen Patienten zeigten hätten in dieser Ausnahmesituation großes Verständnis und Hilfsbereitschaft gezeigt. Es habe weder ein offenes Feuer noch Panik im Haus gegeben.

Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Jauk konnte der Dehnfugenbrand mit Wärmebildkameras rasch lokalisiert werden. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagnachmittag noch an.

Die Herausforderungen der nächsten Tage liegen laut der Kliniksprecherin im Patientenmanagement, weil nicht nur drei Bettenstationen, sondern auch OP-Räumlichkeiten gesperrt werden mussten. Das UKH Linz habe bereits Unterstützung zugesagt. Seitens des Klinikums werde nun alles unternommen, um den Schaden rasch zu beheben, damit der Betrieb wieder reibungslos funktioniert.