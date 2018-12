„2200 Euro netto ist eine sehr gute Sozialleistung“

VOLKSBLATT: ÖVP und FPÖ liegen in den Umfragen konstant gut, die Regierung bekommt von den Polit-Fachleuten gute Noten. Woran liegt’s?

WÖGINGER: Wir setzen mit Hochdruck um, was wir vor der Wahl versprochen haben — und das ohne Streit. Das schätzen die Menschen sehr.

Wie dankbar ist man als Klubobmann einer Regierungspartei für die aktuelle Performance der Opposition?

Wichtig ist der Zusammenhalt in der Regierung. Die Unwahrheiten, die von der Opposition und insbesondere von der SPÖ verbreitet werden, glauben die Menschen Gott sei Dank nicht.

Hand aufs Herz: War das erste Regierungsjahr mehr oder weniger arbeitsintensiv als erwartet?

Es war ein sehr arbeitsintensives Jahr, in dem wir sehr viel weitergebracht haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass es in dieser Art und Weise weitergehen wird.

Was war die schwerste Geburt?

Am schwierigsten und sehr mühsam war vor allem jetzt am Schluss die Zusammenarbeit mit der Opposition im Parlament, weil eben mit sehr vielen Unwahrheiten gearbeitet wird. Ansonsten: Die Projekte sind einmal mehr und einmal weniger arbeitsintensiv, aber wir haben alles gut abarbeiten können.

Und was ist das schönste Kind dieses ersten Jahres?

Der Familienbonus Plus ist der Meilenstein. Das ist in der Familien- und Sozialpolitik die größte steuerliche Entlastung für Familien mit Kindern — eine großartige Maßnahme.

Wie oft mussten Sie sich über den Regierungspartner FPÖ ärgern?

Ehrlich: Die Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut. Natürlich diskutiert man intern, weil man ja auch unterschiedliche Zugänge hat, aber es funktioniert sehr gut.

Hilfsorganisationen lassen kein gutes Haar an der neuen Mindestsicherung. Ist die Regelung sozial?

Absolut. Wir führen hier eine neue soziale Gerechtigkeit ein, gemäß dem Motto: Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Dennoch wird Österreich auch in Zukunft eine der weltweit höchsten Sozialhilfeleistungen haben, aber es gibt eine bessere Ausgewogenheit zwischen Erwerbsarbeit und Sozialhilfe. Das wesentliche ist, dass wir alle Menschen, die in der Mindestsicherung sind, unterstützen, wieder in den Arbeitsmarkt zurück zu kommen.

Ein Vorwurf lautet, es werde zu Lasten der Familien beziehungsweise der Kinder gekürzt. Lässt sich das entkräften?

Ja, das kann man. Eine fünfköpfige Familie zum Beispiel wird auch in Zukunft pro Monat auf einen Nettobetrag von 2200 Euro kommen. Bisher waren es 2600 Euro, aber wir haben bei drei Kindern rund 600 Euro Familienbeihilfe, die muss man mitrechnen. Ein Nettoeinkommen von 2200 Euro ist nach wie vor eine sehr gute Sozialleistung — und ist gerechter im Vergleich zu dem, was die Menschen in diesem Land verdienen.

Was muss aus Ihrer Sicht am Ende der Diskussion in dem für 2019 angekündigten Pflegepaket enthalten sein?

Erstens ist alles zu tun, damit die Menschen so lange wie möglich zu Hause betreut werden können. Dazu gehören auch die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, die Weiterentwicklung der 24-Stunden-Betreuung und auch die Anhebung des Pflegegeldes.

In allen Stufen?

Das muss man verhandeln. Vorgesehen ist es ab der Stufe 4, aber da sind wir diskussionsbereit.

Was sind die weiteren Punkte?

Zweitens brauchen wir in Zukunft mehr Personal, da müssen wir die Lücke zwischen 15 und 17 Jahren schließen und auch schauen, Quereinsteigerinnen für die Pflegeausbildung zu gewinnen. Das dritte ist die mittel- und längerfristige Finanzierung.

Wie soll die aussehen?

Bis 2021 ist der Pflegefonds dotiert, dann brauchen wir eine Lösung. Ob es dann ein Versicherungsmodell oder weiterhin eine Steuerfinanzierung gibt, ist noch offen, das lassen wir prüfen.

Angekündigt ist für 2019 auch die Erarbeitung einer Steuerreform. Für wen wird sie gemacht?

Wesentlich ist eine weitere Tarifsenkung. Statt 25, 34 und 42 Prozent sollen die Tarifstufen 20, 30 und 40 Prozent lauten. Das ist eine sehr kräftige Entlastung im unteren Bereich, aber insgesamt der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Und wer bezahlt sie?

Man muss da die Kalte Progression mitdenken. Da kommt im Lauf der Jahre eine relativ hohe Summe zusammen, die man den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern wieder zurück geben muss.

Was ist eigentlich das Gute an einem 12-Stunden-Arbeitstag?

Es war notwendig, im Sinne von Dienstnehmern und Dienstgebern eine Flexibilisierung voranzutreiben. So weit ich das beurteilen kann, funktioniert dieses Gesetz sehr gut. Die überwältigende Mehrheit der 3,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist mit dieser Regelung zufrieden, den Betrieben hilft sie, Spitzen noch besser abdecken zu können. Wichtig ist der Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf mehr Geld oder mehr Freizeit — letztere wünschen sich insbesondere Pendler, die dann einen Tag weniger zur Arbeit fahren müssen.

Das heißt, die von SPÖ, Gewerkschaften oder Arbeiterkammern an die Wand gemalten Horrorszenarien sind nicht eingetreten?

Die gibt es einfach nicht.

Zittern Sie als ÖAAB-Obmann der nächstjährigen AK-Wahl schon entgegen?

Nein. Wir haben in Oberösterreich mit Cornelia Pöttinger eine hervorragende Spitzenkandidatin und ein sehr gutes Team. Und wir können auf viele ÖAAB-Themen verweisen: Familienbonus Plus, Entlastung der kleinen Einkommensbezieher, jetzt bereiten wir mit der Steuerreform die nächste Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor. Bei der Anrechnung der Karenzzeiten sind wir ebenfalls erfolgreich unterwegs, bisher haben alle neuen Kollektiverträge die 24 Monate voll angerechnet — kurz, wir haben genügend Themen, die wir gut verkaufen können.

Der ÖVP-Parlamentsklub ist mit sehr vielen neuen Abgeordneten vor einem Jahr gestartet. Ihr Fazit?

Wir haben im abgelaufenen Jahr ein intensives Programm abgearbeitet. Ich bin wirklich stolz auf meine Abgeordneten, weil sie mit einer hohen Professionalität und einer ganz hohen Motivation unterwegs sind. Wir sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ der stärkste Klub — das traue ich mich zu sagen.

Haben Sie schon einen Neujahrsvorsatz?

Es möge so weitergehen wie bisher: Dass wir der Bevölkerung das geben können, was sie von uns erwartet — nämlich ohne Streit umzusetzen, was wir versprochen haben.

Setzen Sie auf einen bestimmten Glücksbringer?

Eigentlich nicht.

Wie wird in das neue Jahr gestartet?

Mit einer Erholungsphase mit meiner Familie.