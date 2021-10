23 Flüchtlinge in Wien-Favoriten aufgegriffen

23 Flüchtlinge sind im Bereich des Liesingbaches Montagfrüh in Wien-Favoriten aufgegriffen worden. Laut Polizei handelte es sich um 22 syrische und einen palästinensischen Staatsangehörigen.

Sie wurden gegen 7.45 Uhr entdeckt, kontrolliert und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wo die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug die weitere Amtshandlung übernahm. Ermittlungen zum Transport und der Route, auf der die Aufgegriffenen nach Favoriten kamen, waren am Laufen.

Damit sind innerhalb einer Woche 108 Flüchtlinge in dem Bereich aufgegriffen, bestätigte die Polizei am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“. Der erste Aufgriff erfolgte am 28. September, der bisher letzte am Montag.

Laut Polizei ist noch nicht abgeklärt, woher die Migranten kamen. Üblicherweise lassen Schlepper aber Flüchtlinge am nicht so dicht besiedelten Stadtrand in Autobahnnähe aussteigen, wo sie selbst auf schnelle Abfahrtswege und nicht so viele Zeugen hoffen können. Das wäre an der betreffenden Stelle in Oberlaa mit der S1 auch gegeben.