23-Jährige stürzte von Balkon in den Tod

Tragischer Unfall im Bezirk Rohrbach: Eine 23 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Dienstag in Helfenberg rund zehn Meter vom Balkon ihrer Wohnung in die Tiefe gestürzt. Die junge Frau starb später im Krankenhaus.

Das Unglück passierte zwischen 23.30 und 1.30 Uhr. Als die 23-Jährige nicht ins Bett kam, machte sich ihr Freund auf die Suche nach ihr. Der 27-Jährige fand sie schließlich auf der Wiese vorm Haus. Im Krankenhaus versuchten die Ärzte vergeblich, der Mühlviertlerin das Leben zu retten.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist nicht klar. Für die Staatsanwaltschaft Linz sieht es zwar nach einem Unfallgeschehen aus. Zur Sicherheit wurde jedoch eine Obduktion angeordnet.