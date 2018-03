23-Jähriger gestand Messerattacke aus Wut

WIEN – Ein nach zwei Messer-Attacken Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt gefasster 23-jähriger Mann war in seiner Einvernahme geständig. Für die erste Tat um 19.45 Uhr vor einem japanischen Restaurants nahe des Nestroyplatzes, bei der er eine dreiköpfige Familie angriff, nannte er „schlechte aggressive Stimmung sowie Wut auf seine gesamte Lebenssituation“ als Motiv, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag. Rund eine halbe Stunde später hatte der Afghane am Praterstern einen Landsmann attackiert. Bei ihm handelte es sich eigenen Angaben zufolge um einen Bekannten. „Er war böse auf ihn und hat ihn für seine Drogensucht verantwortlich gemacht“, zitierte Maierhofer aus der Befragung. Die Frage, ob die Tat auch politisch motiviert war, verneinte der 23-Jährige eindeutig.

Der Gesundheitszustand des Mannes, eines 67-jährigen Mediziners, ist weiterhin kritisch. Mutter und Tochter (56 und 17) sowie der verletzte Afghane (20) befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei hat unweit des ersten Tatorts beim Nestroyplatz eine Blutspur entdeckt. „Wir gehen davon aus, dass sie von einer Handverletzung des Täters stammt“, so Maierhofer.

Gegen den nun festgenommenen Täter aus Afghanistan müsse mit der vollen Härte des Gesetzes vorgegangen werden, betonte gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen sich auf unseren Straßen sicher fühlen können!“