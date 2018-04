23-Jähriger stürzte in OÖ von Balkon und starb

Ein 23-jähriger Oberösterreicher ist am Samstag in der Früh in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) von einem Balkon im ersten Stock eines Mehrparteienhaus gestürzt. Er erlitt tödliche Verletzungen. Laut Polizei prallte der Mann aus Roitham mit dem Kopf so unglücklich auf der Straße auf, dass er trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle starb.

Warum der 23-Jährige um 7.00 Uhr vom Balkon der Wohnung eines Freundes stürzte, war vorerst nicht bekannt. Nachbarn alarmierten die Rettung. Die Polizei geht von einem Unfall aus, sie schließt ein Fremdverschulden aus.