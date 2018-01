28 Zivilisten bei Angriffen auf syrische Rebellen getötet

Bei Angriffen auf syrische Rebellengebiete östlich der Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 28 Zivilisten getötet worden. Allein 19 Menschen seien ums Leben gekommen, als russische Jets am Vorabend den Ort Misraba in der Region Ost-Ghouta bombardiert hätten, meldete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

Die Rettungsorganisation Weißhelme erklärte, dort seien Wohngebiete angegriffen worden. In dem benachbarten Ort Irbin starben den Aktivisten der Beobachtungsstelle zufolge zudem sechs Menschen. Lokale Aktivisten machten dafür ebenfalls russische Jets verantwortlich. Die erklärten, unter den insgesamt 28 Opfern seien 7 Kinder und 12 Frauen. Russland ist im syrischen Bürgerkrieg ein wichtiger Verbündeter des Regimes unter Präsident Bashar al-Assad.

In der von Regierungstruppen belagerten Enklave Ost-Ghouta sind rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Sie gehört zu den letzten Gebieten Syriens, die von Rebellen kontrolliert werden. Dominiert werden die Regierungsgegner dort von radikalislamischen Kräften. Zuletzt hatten sich die Kämpfe in Ost-Ghouta erneut intensiviert.

Der Krieg in Syrien dauert seit 2011 an. Westliche Staaten hatten lange auf eine Entmachtung von Staatschef Bashar al-Assad gesetzt. Mit dem Eingreifen Russlands im Herbst 2015 wendete sich das Blatt zugunsten des syrischen Machthabers. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 340.000 Menschen in Syrien getötet und Millionen in die Flucht getrieben.