232 Mal Einkaufen beim Tanken in OÖ

In kaum einem anderen Bundesland haben Kunden eine so große Auswahl an Tankstellenshops wie in Oberösterreich. 232 Einkaufsmöglichkeiten zählt eine Sonderauswertung der zuständigen WKO-Abteilung für das VOLKSBLATT auf – nur in Niederösterreich finden sich noch mehr Tankstellen mit angeschlossenem Supermarkt. Spitzenreiter bei den Betreibern ist Shell, die an 50 Standorten mit Zulieferern kooperiert, knapp dahinter folgt BP mit 44. Dort betont man den Mehrwert für den Kunden: „Die Tankstelle bietet ‚Convenience‘ an, zu Deutsch Bequemlichkeit. Der Kunde kann bequem tanken, sich mit Snacks und heißen Getränken verpflegen und dazu gleich auch noch das Wichtigste für den Alltagsbedarf kaufen – das alles zu bequemen Öffnungszeiten“, so BP-Sprecherin Isabelle Thommen. Sie betont, dass man das Shop-Angebot künftig noch erweitern will: „Die Tankstelle wird auch in Zukunft einen Rundum-Service für den mobilen Menschen bieten.“

Aufseiten der Zulieferer betont Rewe die Bedeutung auch im Gesamtgefüge des Konzerns: „Die Belieferung der Kooperationspartner ist eine wichtige Säule im Großhandelsgeschäft“, so Sprecher Paul Pöttschacher, der von einer positiven Entwicklung berichtet.

cs