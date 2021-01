24.540 Oberösterreicher bereits gegen Corona geimpft

Bundesweit waren bzw. sind bisher knapp 400.000 Personen positiv getestet worden – 246 neue Fälle am Donnerstag in Oberösterreich

In Oberösterreich nimmt die Impfung an Fahrt auf. Im Land ob der Enns sind aktuell 24.540 Personen geimpft, davon 17.950 in Alten- und Pflegeheimen und 3.331 in Spitälern, 53 haben bereits die zweite Spritze erhalten.

Vormerkung für alle

Laut Landeskorrespondenz können sich ab sofort nicht nur alle über 80-Jährigen, die noch keinen Termin zugesagt bekommen haben, für eine Impfung anmelden. Auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger können sich unter www.ooe-impft.at für eine Impfung vormerken lassen.

Indes beklagt der Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Bernhard Wurzer, die fehlende Einbindung in die Vorbereitung der Corona-Impfungen.

Die Abwicklung über die Bundesländer mit neun verschiedenen Impf- und Anmeldesystemen hält er für „nicht optimal“. Die ÖGK verfüge über 135 Gebäude.