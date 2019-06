24-Jähriger nach Messerattacke in Wien im Spital gestorben

Ein 24-jähriger Mann ist am Freitagabend in Wien-Favoriten von einem 26-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen worden und kurz darauf im Spital an seinen schweren Verletzungen verstorben. Zuvor war es in der Inzersdorfer Straße aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen den beiden gekommen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag.

Die Männer waren um kurz nach 22.30 Uhr aus der Wohnung auf die Straße gegangen, um die Streitigkeiten zu klären. Dort entwickelte sich eine Rauferei. Der Ältere der beiden polnischen Staatsbürger zückte ein Klappmesser und stach seinem jüngeren Kontrahenten zumindest einmal in den Oberarm und einmal in den Hals, so Maierhofer. Danach flüchtete der Tatverdächtige, er wurde aber in der Braunspergengasse, unweit des Tatortes, gefasst und festgenommen.

Die Tatwaffe, ein Klappmesser, das der Mann zuvor weggeworfen hatte, wurde in der Knöllgasse sichergestellt. Trotz mehrfacher Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte verstarb der 24-Jährige kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Der 26-Jährige sowie ein weiterer Bekannter, der in der Wohnung anwesend gewesen war und die Polizei verständigt hatte, werden im Laufe des Samstags einvernommen. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hoffmann. Ein bei den Männern durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei negativ.