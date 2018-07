240.000 beim Pflasterspektakel

Österreichs größtes Straßenkunstfestival lockte am Wochenende 240.000 Besucher in die Landeshauptstadt. Die 32. Ausgabe des Linzer Pflasterspektakels begeisterte Groß und Klein. „Mit dieser Zahl ist man nahe am bisherigen Besucherrekord. Die große Programmvielfalt, die hohe künstlerische Qualität der Darbietungen und die so besondere Atmosphäre machen das Pflasterspektakel zu einem einzigartigen Erlebnis, das aus Linz nicht mehr wegzudenken ist“ zeigt sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer begeistert.

Viele internationale Künstler hatten Linz in einen riesigen Schauplatz für Straßenkunst verwandelt. Besonders gut besucht war das Straßentheater-Programm. Die Bandbreite der Produktionen reichte von Luftakrobatik über pantomimisches The- ater bis zur Komödie. Die Revueshow „Kaleidoskopnächte“ erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Aber auch die Künstler auf der neuen Kinderbühne „Rambazamba“, die mit Musik und Zirkus ein spezielles Programm für die Jüngsten boten, wurden freudig beklatscht. Für einen Ruhepol im Festivaltreiben sorgte der Klanghof im Alten Rathaus, wo musikalische Darbietungen und eine Chill-Out-Zone das Publikum erfreuten. Lateinamerikanische Samba-Klänge verwandelten die Innenstadt zu späterer Stunde in eine großen Tanzbühne, während es am Hauptplatz bei den Feuershows heiß her ging.

120 Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr und Rettung sorgten dafür, dass bei den Shows nichts anbrennt und das Festival ohne Zwischenfälle ablaufen konnte.