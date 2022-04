25.000 Oberösterreicher wurden durch Akademikerhilfe sozialisiert

Von den rund 5000 Studenten, die in einem der 40 Heime der Akademikerhilfe in allen österreichischen Universitätsstädten Platz finden, sind derzeit 900 Oberösterreicher.

200 fühlen sich in der Linzer Pulvermühlstraße gut aufgehoben, wo die Akademikerhilfe ihren Veranstaltungsbogen anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens Freitagnachmittag abschloss. 700 studieren in anderen Bundesländern.

Einen besonderen Bezug zum Linzer Heim hat auch Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, hat sie doch selbst dort zu Studienzeiten gewohnt und eine gute Gemeinschaft erlebt. Zudem war ihr heutiger Amtssitz in Wien einst ein Akademikerhilfe-Büro.

LH Thomas Stelzer sprach in seiner Rede den Ukraine-Krieg an – die Akademikerhilfe kommt Studierenden aus diesem Land derzeit sehr entgegen. „Damit es hoffentlich bald wieder zum Frieden kommt, braucht es Persönlichkeiten, die auch akademisch gefestigt sind“, so Stelzer.

Die Akademikerhilfe, die zur Unterstützung von christlichen Studenten 1921 von Prälat Karl Rudolf gegründet wurde, leiste dazu einen wichtigen Beitrag. „Die Akademikerhilfe hat im Laufe ihres Bestehens schon 25.000 Oberösterreicher sozialisiert“, so deren aktueller Obmann Christian Sonnweber.

„Die Studienzeit ist eine sehr prägende, da geht es um Leben, Freundschaft, Beziehungen, auf die man im Leben bauen kann“, sagte Bischof Manfred Scheuer.em