25 Braunauer Ärzte impfen auch praxisfremde Patienten

Eine neue Initiative von niedergelassenen Ärzten will die Impfquote im Bezirk Braunau – aktuell bei 49,8 Prozent – erhöhen. 25 niedergelassene Mediziner und zwei Fachärzte bieten die Covid-19-Schutzimpfung nun auch praxisfremden Patientinnen und Patienten an.

Am Angebot könne es also nicht liegen, dass in Braunau, wo es derzeit zum zweiten Mal seit Ausbruch von Corona Ausreisekontrollen gibt, als einzigem Bezirk in Oberösterreich weniger als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft sind. „Glücklicherweise bemerken wir in den Praxen wieder eine steigende Nachfrage nach der Impfung“, sagte der Braunauer Bezirksärztevertreter Clemens Schwarz.

Auch außerhalb dieses Bezirks will das Land die Quote weiter erhöhen und startet dafür eine zweite Impfaktion direkt in den Betrieben. Dort können auch Familienangehörige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Bevölkerung die Möglichkeit nutzen, sich von mobilen Impfteams des Roten Kreuzes impfen zu lassen.

In Oberösterreich liegen derzeit 169 Corona-Positive im Spital, davon 41 auf der Intensivstation. Von den 128 Covid-19-Patienten auf Normalpflegestationen sind 70,3 Prozent nicht vollständig geimpft, bei jenen auf Intensivstationen 90,2 Prozent.

Derzeit seien laut Krisenstab keine „großflächigen“ Verschiebungen von Operationen notwendig, je nach Entwicklung der Infektions- bzw. Belagzahlen will man das aber auch nicht ausschließen.