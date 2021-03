25-jähriger Alkolenker kollidierte in OÖ beinahe mit Polizeiauto

Ein 25-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag im Bartelkreuz-Tunnel in Ebensee (Bezirk Gmunden) mit seinem Pkw beinahe mit einem Polizeiauto kollidiert. Die Beamten konnten eine Frontalkollision gerade noch verhindern.

Zwei Kilometer später war für den betrunkenen Fahrer aber Schluss: Er geriet mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, beschädigte zwei Straßenleitpflöcke und kam parallel zu einer Betonmauer vor einem Tunnel zum Stillstand.

Der 25-Jährige war mit dem Auto mit zwei weiteren Insassen gegen 22.30 Uhr auf der Salzkammergutstraße (B145) von Ebensee kommend in Fahrtrichtung Gmunden unterwegs. Im Tunnel „Bartelkreuz“ überfuhr der Lenker in einer lang gezogenen, unübersichtlichen Linkskurve mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die doppelte Sperrlinie. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und nötigte die zufällig entgegenkommende Polizeistreife zum abrupten Abbremsen und Ausweichen.

Die Beamten wendeten in der nächstgelegenen Pannenbucht ihr Fahrzeug und fuhren dem Pkw nach, um diesen zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anzuhalten. Nach rund zwei Kilometern entdecken sie ein auf der Bundesstraße verunfalltes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Lenker um jene Person handelte, welcher zuvor die Polizeistreife aufgrund seiner Fahrweise gefährdet hatte.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, am verunfallten Pkw entstand aber Totalschaden. Der Fahrer hatte 1,24 Promille Alkohol im Blut – der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er diesen nicht mitführte.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Er wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden sowie bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Ebenso werden Anzeigen wegen Missachtung der Covid-19-Verordnungen erstattet.

Ein weiterer Unfall mit einem Alkolenker ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Alkoven (Bezirk Eferding). Ein 24-jähriger betrunkener Lenker fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Fahrzeuges eines 30-Jährigen auf. Durch die Wucht des Anpralles kam das Auto des 30-Jährigen ins Schleudern und nach einer 180-Grad-Drehung auf dem Fahrstreifen in der anderen Fahrtrichtung zum Stillstand.

Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille Alkoholgehalt, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der 24-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht. Der andere Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.