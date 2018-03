25-Jahr-Jubiläum in der Pferdehochburg

KÖNIGSWIESEN — Wenn am kommenden Montag, den 19. März, in Königswiesen (Bezirk Freistadt) der Ausnahmezustand herrscht, dann hat das vor allem eine Ursache: Der Josefitag gilt als „Nationalfeiertag“, bei dem alles auf den Beinen ist, was zwei oder vier Beine hat. Vor allem letzteres steht im Mittelpunkt, gilt die Region doch als Pferdehochburg. Das kommt nicht ganz von ungefähr. Genau 25 Jahre ist es jetzt her, dass sich einige Pferdebesitzer zum Verein „Josefimarkt“ zusammenschlossen haben. Dieser Selbsthilfeverein springt im Schadensfall ein, wenn einem Pferd etwas zustößt. Gleichzeitig hat man mit der Gründung des Vereins so etwas wie einen Pferdeboom ausgelöst. Die Zahl der edlen Rösser auf der Mühlviertler Alm hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Vereinsobmann Johann Lumetsberger schätzt (genaue Aufzeichnungen gibt es nicht), dass auf der Mühlviertler Alm bis zu 300 Pferde gehalten werden. „Das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, verweist er auf das größte Wanderreitnetz, das in den letzten Jahren in der Region geknüpft worden ist.

Auch am Josefimarkt dreht sich alles ums Pferd. Höhepunkt ist der Einzug der Reiter und Fahrer um 10.30 Uhr. Los gehen die Festlichkeiten zu Ehren des heiligen Josef schon am Sonntag. Um 14 Uhr ziehen die Mühlviertler Pferdezüchter auf dem Marktplatz ein. Sie präsentieren dem Publikum Pferderassen wie Kaltblut, Warmblut, Haflinger, Isländer oder Huzulen. Auch viele Fohlen werden zu sehen sein.