250.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresanfang

In Afghanistan sind seit Jahresanfang fast 250.000 Menschen innerhalb des Landes vor Kämpfen und Gefechten aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Laut einem Bericht der UNO-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) sind allein in der vergangenen Woche mehr als 28.400 Menschen heimatlos geworden – vor allem wegen schwerer Gefechte in drei Bezirken der nördlichen Provinz Tachar.

Seit Jänner gab es Vertriebene aus 32 der insgesamt 34 afghanischen Provinzen, meldete OCHA. 57 Prozent davon sind dem Bericht zufolge Kinder unter 18 Jahren. Laut Militärangaben kontrollieren die Taliban rund 14 Prozent der Bezirke des Landes, 30 Prozent sollen umkämpft sein.

Im vergangenen Jahr hatten die UNO bis Anfang Oktober rund 325.000 Kriegs-Binnenflüchtlinge registriert, im Gesamtjahr 2017 waren es rund 450.000. Ob alle im Vorjahr als vertrieben registrierten Menschen weiter ohne Heimat sind, ist nach Angaben der UNO unter anderem wegen des mangelnden Zugangs zu vielen umkämpften Provinzen schwer festzustellen.

Neben den Flüchtlingen, die innerhalb des Landes vor Kämpfen flohen, sind laut dem Bericht aktuell zusätzlich rund 216.000 Afghanen aufgrund der schweren Dürre in Westafghanistan als Binnenflüchtlinge registriert. Afghanistan hat geschätzte 30 Millionen Einwohner.