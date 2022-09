26-Jähriger bedrohte Arbeitskollegen mit Messer

Eine ganze Reihe von Straftaten hat ein 26-jähriger Kärntner diese Woche in St. Kanzian am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) begangen. Laut Polizei bedrohte er in einem Hotel einen Arbeitskollegen (42) mit einem Messer mit dem Umbringen und verletzte ihn sowie zwei Praktikanten, wobei keiner von ihnen einen Arzt brauchte. Danach soll der Mann das Auto seines Kollegen am Parkplatz demoliert haben.

Am Pkw wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen, die Seitenspiegel abgerissen, alle vier Reifen aufgeschlitzt und auf den Fahrersitz mehrfach eingestochen. Die Polizei nahm den 26-jährigen Verdächtigen fest, dieser türmte aber während seiner Vernehmung auf der örtlichen Polizeiinspektion.

Er bat die Beamten um eine Toilettenpause, dabei sprang er aus dem Fenster im ersten Stock auf ein geparktes Auto. Nach kurzer Flucht wurde er festgenommen, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

In der Wohnung des 26-Jährigen fanden Polizisten eine geringe Menge Cannabis. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Gegen den Kärntner wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.