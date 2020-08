26-Jähriger wegen fünffachen Mordes in Kitzbühel vor Gericht

Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel im Oktober des vergangenen Jahres muss sich am Mittwoch der 26-jährige Verdächtige vor einem Geschworenengericht am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Der Einheimische soll am 6. Oktober seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin, ihre Eltern (Vater 59, Mutter 51), ihren Bruder (23) und einen Freund (24) der 19-Jährigen erschossen haben.

Hintergrund der Tat soll die Beendigung der mehrjährigen Beziehung durch die 19-Jährige im Juli 2019 gewesen sein. Nach der Tat stellte sich der 26-Jährige, indem er in der Polizeiinspektion Kitzbühel auftauchte. Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Ihm droht im Fall eines Schuldspruchs eine Freiheitsstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder lebenslange Haft.