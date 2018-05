27-Jährige in Südtirol von vier Männern vergewaltigt

Eine 27-Jährige soll in Welschnofen südlich von Bozen von vier Männern vergewaltigt worden sein. Die Frau habe sich vor ein paar Tagen an die Bahnhofspolizei gewandt, teilten die Behörden am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Die Nigerianerin, die als Prostituierte arbeitet, soll von den Männern in einer Wohnung gegen ihren Willen zum Sex gezwungen worden sein.

Die Männer hätten sich nacheinander an ihr vergangen. Als sie sich zur Wehr setzte und gehen wollte, hätten sie die vier geschlagen, gab die Frau zu Protokoll. Die Verdächtigen wurden festgenommen. Bei ihnen soll es sich um Bauarbeiter aus dem Kosovo handeln, die ihren Wohnsitz in Norditalien haben und in Welschnofen arbeiten. Sie wurden in das Bozner Gefängnis eingeliefert.