27 Jahre jung und kein bisschen leise

Ausgehend vom gleichnamigen Wirtshaus hat Mnozil Brass in den vergangenen Jahren die großen Konzertsäle der Welt erobert und schenkt sich und dem Publikum zum Geburtstag eine „Definitive Best of Anthology Greatest Superhits Celebration Show“. Diese Show, kurz „Gold“, war am Samstag im Großen Saal des Brucknerhauses zu erleben.

Die Auftritte der sieben Topmusiker, jeder ein Meister seines Instruments, haben sich gewandelt, das Ziel nicht: Sie wollen mit ihrem Publikum kommunizieren und es im besten Sinne unterhalten. Dafür lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Sie spielen — die Musik und mit der Musik, ihre und andere Instrumente, für das Publikum und mit ihm. Für jeden und jede ist etwas dabei, nichts und niemand ist vor ihnen sicher, nicht einmal vor sich selbst machen die Musiker halt.

Da wird die Eitelkeit der Solisten persifliert, das (oft) mühsame Einstimmen aufs Korn genommen, zeitgenössische Musik gekonnt karikiert; eine musikalische Schlägerei in Zeitlupe gerät nahezu akrobatisch, und allemal ist darstellerisches Talent gefordert. Quer durch die Stilrichtungen bewegen sich die Musiker, immer zu einem Scherz aufgelegt.

In Linz haben sie ihr Publikum, großteils junge Zuhörer, erreicht und gewonnen. Mit Standing Ovations bedankte es sich bei den Musikern. Nur eines war bei diesem Konzert nicht möglich — zurücklehnen und die Augen schließen! cats