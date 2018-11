30.068 Stimmen besiegelten das Schicksal von Zwentendorf

Am 5. November 1978 sagte Österreich Nein zur Atomstromerzeugung

„Meine Damen und Herren, die Sensation ist perfekt“, hieß es am Abend des 5. November 1978 im ORF-Fernsehen. Die „Sensation“ war: Bei der ersten Volksabstimmung in der Zweiten Republik hatte — heute auf den Tag genau vor 40 Jahren — eine hauchdünne Mehrheit gegen die Inbetriebnahme des schlüsselfertigen Atomkraftwerkes Zwentendorf gestimmt. 30.068 Stimmen betrug der Überhang der Atom-Gegner — wobei es bei der Abstimmung nicht nur um ein Ja oder Nein zur Atomkraft ging.

„Darf nicht verrotten“

„Dieses Werk steht, es hat Milliarden gekostet, es darf nicht verrotten“, hatte der damalige SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky dekretiert und für den Fall eines Abstimmungs-Neins seinen Rücktritt angekündigt. Zwei Dinge sind nach diesem denkwürdigen 5. November nicht eingetreten: Kreisky trat nicht zurück und Zwentendorf, obwohl nicht in Betrieb gegangen, ist nicht verrottet. Es dient heute als Schulungszentrum sowie als Ersatzteillager. Kreiskys Niederlage war auch die Geburtsstunden der Grünen. Freilich gab es nicht nur Atom-Gegner in der Bevölkerung, im Gegenteil: In Umfragen sprach sich die eine Hälfte für, die andere gegen die Nutzung von Atomenergie aus.

Der Startschuss für das österreichische Nuklearprogramm fiel noch im August 1969, als unter der ÖVP-Alleinregierung das „Strahlenschutzgesetz“ beschlossen wurde. Im März 1972 wurde Zwentendorf, rund 30 Kilometer vor Wien, als Standort für das erste heimische Atomkraftwerk genehmigt. Ein zweites AKW im oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenzraum bei St. Pantaleon war in Planung.

Obwohl die mit absoluter Mehrheit regierende SPÖ die Inbetriebnahme des AKW auch im Alleingang hätte beschließen können, ließ Kreisky eine Volksabstimmung ausrufen. Einerseits wollte er mit einem positiven Ausgang die Entscheidung auf eine möglichst breite Basis stellen, andererseits wollte er die Diskussion vor den Nationalratswahlen 1979 vom Tisch haben.

„Nicht aufhängen“

Danach sprach Kreisky von einer „persönlichen Niederlage“, die Parteigremien konnten den Kanzler aber zum Weitermachen überreden und er blieb im Amt. „Kann ich mich auch nicht aufhängen, hab ich gesagt. Dann gibt’s halt ein Kraftwerk nicht“, erklärte er seinen „Rücktritt vom Rücktritt“. Bei der Wahl im Mai 1979 erreichte die SPÖ unter Kreisky dennoch mit 51 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis.

Nur ein paar Wochen nach der Volksabstimmung, am 15. Dezember, beschloss der Nationalrat mit dem „Atomsperrgesetz“ ein Verbot der Stromerzeugung aus Kernenergie in Österreich.

Eigentümer EVN lässt heute übrigens online noch einmal abstimmen: www.zwentendorf.com/volksabstimmung — unverbindlich natürlich.