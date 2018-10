WKOÖ fordert „Fairness im System“

Eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik fordert die WKOÖ im Hinblick auf den akuten Fachkräftemangel. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer präsentierte am Dienstag in einer Pressekonferenz aktuelle Zahlen: „Konkret sind dem AMS von den Betrieben mit Stichtag 30. September 22.271 offene Stellen gemeldet. Mehr als sonst wo in Österreich. Vor der Krise 2008 hatten wir in OÖ 18.100 Arbeitslose, zehn Jahre später stehen wir bei 31.800 Menschen ohne Arbeit – das alleine ist eine Steigerung von 72 Prozent.“ Rund 30.500 Fachkräfte fehlen derzeit in OÖ. „Um diesem Mangel zu begegnen, reichen traditionelle Rezepte nicht mehr, es braucht neue Ideen“, so Hummer. Konkret soll der Fokus demnach auf ältere Arbeitnehmer und Pensionisten gelenkt werden, damit diese ihr Know-how länger zur Verfügung stellen: Die WKOÖ schlägt daher vor, die Lohnnebenkosten für über 50-Jährige zu senken und digitale Kompetenzen zu vermitteln. Vor allem im Bezug auf den gewünschten unbeschränkten Zuverdienst ab 55 bzw. 60 Jahren wird „Fairness im rechtlichen System“ gefordert. Thomas Mayr-Stockinger, Mitglied im AMS-Landesdirektorium, schlägt zudem eine Erhöhung der zumutbaren Wegstrecke und eine Verschärfung von Sanktionen für grundlose Job-Ablehnungen von Arbeitssuchenden anderer Bezirke oder Bundesländer vor.